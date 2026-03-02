Mijailović: Igrači Partizana bezbedni u Dubaiju

Sputnik pre 17 minuta
Mijailović: Igrači Partizana bezbedni u Dubaiju

Predsednik Košarkaškog kluba Partizan Ostoja Mijailović rekao je da su trojica košarkaša Partizana, Šejk Milton, Dvejn Vašington i Dilan Osetkovski trenutno bezbedni u Dubaiju, ali da se ne zna kad će se vratiti u Beograd. On je dodao da je sigurno da će utakmica Evrolige protiv Dubaija planirana za četvrtak biti odložena.

„Naša tri igrača su otišla na odmor u Dubai tokom reprezentativne pauze. Mi po ugovoru ne možemo da određujemo igračima gde će da idu na odmor. Nisu naši igrači jedini u Emiratima. U ovom trenutku se u Dubaiju nalazi čak 14 igrača iz Evrolige i trener Fenerbahčea Šarunas Jasikevičijus. Naši igrači su bezbedni, stalno smo na vezi sa njima. Hvala Dubaiju koji je omogućio našim igračima da treniraju sa njihovom ekipom. U ovom trenutku mogu sa sigurnošću da kažem da
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Ništa od izraelskog derbija u četvrtak, Beograd domaćin narednog ponedeljka

Ništa od izraelskog derbija u četvrtak, Beograd domaćin narednog ponedeljka

Sportske.net pre 32 minuta
I Loni Voker zaglavljen u Dubaiju: "Ludilo, ništa nisam video"

I Loni Voker zaglavljen u Dubaiju: "Ludilo, ništa nisam video"

Sportske.net pre 22 minuta
Zvanično: Odložen meč Partizan - Dubai, neće se sigurno igrati još jedna utakmica

Zvanično: Odložen meč Partizan - Dubai, neće se sigurno igrati još jedna utakmica

Nova pre 17 minuta
Odlaže se utakmica Partizana? Haos u Evroligi, ovo su najnovije informacije

Odlaže se utakmica Partizana? Haos u Evroligi, ovo su najnovije informacije

Nova pre 17 minuta
Zvanično: Odložena utakmica Partizana

Zvanično: Odložena utakmica Partizana

B92 pre 42 minuta
"Dubai plaća smeštaj ljudima koji su tamo zaglavljeni, nama ne" Darko i Katarina Lazić ne mogu da se vrate sa Maldiva: "Moramo…

"Dubai plaća smeštaj ljudima koji su tamo zaglavljeni, nama ne" Darko i Katarina Lazić ne mogu da se vrate sa Maldiva: "Moramo da ostanemo duže"

Blic pre 1 sat
Darko Lazić i Kaća ne mogu da se vrate u Srbiju: Dubai plaća smeštaj ljudima koji su tamo zaglavljeni, nama ne! Traže…

Darko Lazić i Kaća ne mogu da se vrate u Srbiju: Dubai plaća smeštaj ljudima koji su tamo zaglavljeni, nama ne! Traže alternativu

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanVašingtonDubaiEvroligakk partizansportostoja mijailovic

Sport, najnovije vesti »

Zvanično otkazane utakmice Evrolige Partizan - Dubai i Makabi - Hapoel

Zvanično otkazane utakmice Evrolige Partizan - Dubai i Makabi - Hapoel

Insajder pre 22 minuta
Otkazane utakmice Evrolige Partizan-Dubai i Makabi-Hapoel zbog sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora

Otkazane utakmice Evrolige Partizan-Dubai i Makabi-Hapoel zbog sukoba na Bliskom istoku i zatvaranja vazdušnog prostora

Newsmax Balkans pre 12 minuta
Odložen meč Partizan – Dubai i još jedan duel Evrolige

Odložen meč Partizan – Dubai i još jedan duel Evrolige

Danas pre 2 minuta
Na jednom od najprometnijih aerodroma na svetu nestao nekadašnji košarkaš Asvela i brat reprezentativca Francuske

Na jednom od najprometnijih aerodroma na svetu nestao nekadašnji košarkaš Asvela i brat reprezentativca Francuske

Danas pre 27 minuta
Zvanično: Odložena utakmica Partizana

Zvanično: Odložena utakmica Partizana

Vesti online pre 17 minuta