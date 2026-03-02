Ove godine agrarni podsticaji isplaćuju se odmah po obradi zahteva: Šta donose nove izmene pravilnika

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, koji će biti otvoren od danas, 2. marta, a poljoprivredni proizvođači će svoje zahteve moći da podnose do 1. aprila ove godine.

Poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije, saopštilo je danas resorno ministarstvo. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je poziv za podsticaje po hektaru najveći javni poziv u oblasti poljoprivrede, za koji je opredeljeno ukupno 36 milijardi dinara. Kako je naveo, ovim sredstvima država