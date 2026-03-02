Ove godine agrarni podsticaji isplaćuju se odmah po obradi zahteva: Šta donose nove izmene pravilnika

Telegraf pre 12 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Ove godine agrarni podsticaji isplaćuju se odmah po obradi zahteva: Šta donose nove izmene pravilnika

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji, koji će biti otvoren od danas, 2. marta, a poljoprivredni proizvođači će svoje zahteve moći da podnose do 1. aprila ove godine.

Poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije, saopštilo je danas resorno ministarstvo. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić istakao je da je poziv za podsticaje po hektaru najveći javni poziv u oblasti poljoprivrede, za koji je opredeljeno ukupno 36 milijardi dinara. Kako je naveo, ovim sredstvima država
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

N1 Info pre 17 minuta
Podnošenje zahteva za subvencije po hektaru počinje danas i traje do 1. aprila

Podnošenje zahteva za subvencije po hektaru počinje danas i traje do 1. aprila

Danas pre 17 minuta
Glamočić: U protestima poljoprivrednika dosta politike, na blokadama sve manje ljudi

Glamočić: U protestima poljoprivrednika dosta politike, na blokadama sve manje ljudi

Euronews pre 7 minuta
Glamočić: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru; U protestima poljoprivrednika sve manje ljudi

Glamočić: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru; U protestima poljoprivrednika sve manje ljudi

RTV pre 27 minuta
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

Pirotske vesti pre 52 minuta
Poljoprivrednicima 18.000 dinara po hektaru, isplaćena sredstva potrebno opravdati do 31. jula

Poljoprivrednicima 18.000 dinara po hektaru, isplaćena sredstva potrebno opravdati do 31. jula

Biznis.rs pre 47 minuta
Glamočić: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

Glamočić: Raspisan poziv za subvencije od 18.000 dinara po hektaru

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaPoljoprivredaeAgrar

Ekonomija, najnovije vesti »

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo javni poziv za podsticaje u biljnoj proizvodnji

N1 Info pre 17 minuta
Skaču deonice u Tel Avivu, šekel jača uprkos sukobima u regionu

Skaču deonice u Tel Avivu, šekel jača uprkos sukobima u regionu

Kamatica pre 2 minuta
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Beta pre 12 minuta
Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Otkazani današnji letovi iz Beograda za Dubai i Dohu

Serbian News Media pre 12 minuta
Srpska rakija se u Diseldorfu predstavlja kao premium brend

Srpska rakija se u Diseldorfu predstavlja kao premium brend

Ekapija pre 6 minuta