Vučić najavio mere: Ne smemo da pustimo da nam cena nafte podivlja

Danas pre 1 sat  |  Beta
Vučić najavio mere: Ne smemo da pustimo da nam cena nafte podivlja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će narednih dana biti pripremljene mere koje treba da obezbede energetsku sigurnost zbog neizvesnosti oko rata u Persijskom zalivu. „Svi ćemo u Evropi da imamo pakao, ako se rat nastavi.

Moja je ideja da nađemo mere kako da mi subvencionišemo u narednih mesec dana, jer ne smemo da pustimo da nam cena nafte podivlja. Donosićemo mere, obavestićemo vas o svemu u subotu, nedelju“, rekao je Vučić novinarima posle obilaska rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreža Srbije. Istakao je da Srbija ima velike rezerve nafte, naftnih derivata i gasa. „U rezervama imamo 519 miliona kubnih metara gasa, što u Srbiji, što u Mađarskoj, ali ne
