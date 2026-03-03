Srbija razmišlja o subvencionisanju cena nafte i gasa

Forbes pre 3 sata  |  Agencije
Srbija razmišlja o subvencionisanju cena nafte i gasa
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Srbija ne sme dozvoliti da cene nafte i gasa na njenom tržištu „podivljaju“ usled sukoba u Iranu, najavivši da će biti donete mere tim povodom, a detaljnija obaveštenja očekuju se tokom vikenda. „Moja je ideja da nađemo mere kako da subvencionišemo u narednih mesec dana, jer ne smemo da pustimo da nam cena nafte podivlja. Skočila cena gasa, nema više gasa, Katar zavrnuo slavinu“, rekao je Vučić novinarima nakon
Otvori na forbes.n1info.rs

Povezane vesti »

Vučić: Narednih dana mere za stabilnost energetske situacije

Vučić: Narednih dana mere za stabilnost energetske situacije

Insajder pre 3 sata
Vučić: Cene nafte i gasa drastično skaču, tražićemo mere za taj problem, i dalje imamo rezerve

Vučić: Cene nafte i gasa drastično skaču, tražićemo mere za taj problem, i dalje imamo rezerve

RTV pre 3 sata
Vučić najavio mere zbog sukoba na Bliskom istoku: Ne smemo da dopustimo da cene nafte podivljaju

Vučić najavio mere zbog sukoba na Bliskom istoku: Ne smemo da dopustimo da cene nafte podivljaju

Jugmedia pre 3 sata
Vučić najavio mere: Ne smemo da pustimo da nam cena nafte podivlja

Vučić najavio mere: Ne smemo da pustimo da nam cena nafte podivlja

Danas pre 3 sata
Vučić: Ne smemo pustiti da cene nafte podivljaju, ne razumem potrebu ljudi da ratuju

Vučić: Ne smemo pustiti da cene nafte podivljaju, ne razumem potrebu ljudi da ratuju

Newsmax Balkans pre 3 sata
Vučić: Narednih dana mere za stabilnost energetske situacije

Vučić: Narednih dana mere za stabilnost energetske situacije

Nova ekonomija pre 4 sati
Vučić: Ne smemo dozvoliti da cene nafte u Srbiji podivljaju zbog rata u Iranu, donećemo mere

Vučić: Ne smemo dozvoliti da cene nafte u Srbiji podivljaju zbog rata u Iranu, donećemo mere

Radio 021 pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIranCena naftePredsednik SrbijeKatarcena gasanaftagasSubvencije

Politika, najnovije vesti »

Vučić: „Narednih dana mere za stabilnost energetske situacije“

Vučić: „Narednih dana mere za stabilnost energetske situacije“

Serbian News Media pre 47 minuta
Autorski tekst Dragana Đilasa: Vučić je odustao od EU, prekršio je Rezoluciju iz 2013.

Autorski tekst Dragana Đilasa: Vučić je odustao od EU, prekršio je Rezoluciju iz 2013.

Danas pre 38 minuta
Netanjahu: Neće biti beskrajnog rata, pojačaćemo napade na Iran i Hezbolah

Netanjahu: Neće biti beskrajnog rata, pojačaćemo napade na Iran i Hezbolah

RTV pre 38 minuta
Ministarstvo kulture: Za Hilandar novih 138,5 miliona dinara

Ministarstvo kulture: Za Hilandar novih 138,5 miliona dinara

Vreme pre 10 minuta
Napad na Iran: Propast sveta uživo

Napad na Iran: Propast sveta uživo

Vreme pre 2 minuta