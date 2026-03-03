Vučić: Cene nafte i gasa drastično skaču, tražićemo mere za taj problem, i dalje imamo rezerve

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će, ako se nastavi rat na Bliskom istoku, Evropa što se energenata tiče imati pakao i istakao da ne smemo da pustimo da nam cene nafte podivljaju i da će biti tražene mere za taj problem.

Vučić je, nakon obilaska rekonstruisanog Nacionalnog dispečerskog centra Elektromreže Srbije, rekao da država do petka, kada se objavljuju nove cene naftnih derivata za narednih sedam dana mora da nađe mehanizme pomoći zbog skoka berzanskih kotacija derivata. "U petak moramo da donesemo odluku jer sada naše pumpe i naši prodavci gube pare, ogromne pare gube na današnji dan, jer mi određujemo cenu. I mi sad do petka moramo da nađemo rešenje kada je dan za promenu