(Foto) Rat na Bliskom istoku se preliva na Evropu? Evo dokle mogu doseći iranske rakete, nova mapa otkriva koliko zemalja je trenutno obuhvaćeno sukobima

Tri dana nakon prvih američkih i izraelskih udara na Iran, sukob se proširio na ceo Bliski istok.

Iranski osvetnički napadi dronovima i raketama pogodili su mete u više zemalja, a Evropa i svet sa nelagodom posmatraju da li se lančana reakcija može preliti van regiona. Sukob je dostigao i Kipar Napad na britansku vojnu bazu Akrotiri na Kipru ima posebnu političku i bezbednosnu težinu. Zvaničnici veruju da su bespilotne letelice lansirane iz Libana, odnosno da je britansku bazu napala militantna šiitska grupa Hezbolah, koju podržava Iran. Za razliku od zemalja