Brzi voz Beograd–Budimpešta kreće 27. marta: Tri sata putovanja za 25 €

Luftika pre 4 sati
Putnički vozovi od Beograda do Budimpešte trebalo bi da krenu 27. marta, kaže ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević.

Kako ističe, cena karte u jednom smeru trebalo bi da bude 25 evra. “Pregovara se oko cene karata u jednom smeru, najavljena je bila 32 evra. U četvrtak će biti poslednji sastanak sa Mađarima i predviđa se da nova cena karte može biti oko 25 evra”, rekla je Sofronijević na panelu “Infrasturktura i povezanost: Temelji održivog rasta” na Kopaonik biznis forumu. Prema njenim rečima, između dve prestonice će se putovati oko tri sata uz cenu karte od 50 evra za oba
