Blokade poljoprivrednika: Ministarstvo i udruženja oprečno o sastanku, u toku saslušanje uhapšenih u Bandovcima

NIN pre 2 sata
Blokade poljoprivrednika: Ministarstvo i udruženja oprečno o sastanku, u toku saslušanje uhapšenih u Bandovcima

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu saopštila su da će i danas blokirati oko 10 magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi.

Poljoprivrednici će totalno blokirati puteve, u trajanju od 24 sata, Resnik - Kragujevac izlazak na Račanski put, Takovo - Gornji Milanovac u mestu Takovo, put u mestu Cerovac, magistralni put Kragujevac - Gornji Milanovac u mestu Bare. U totalnoj blokadi biće i put u Bogatiću, Ibarska magistrala u mestu Miločaj, Kočovića raskrsnica u Bresnici kojom će se blokirati putevi Kragujevac - Kraljevo i Kragujevac - Čačak. Poljoprivrednici blokiraju puteve u Srbiji tražeći
Jugmedia pre 3 sata
RTV Novi Pazar pre 4 sati
Kragujevačke pre 3 sata
Euronews pre 3 sata
Newsmax Balkans pre 4 sati
Kurir pre 3 sata
N1 Info pre 5 sati
