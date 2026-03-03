Mlekari povukli blokade sa više mesta na Ibarskoj magistrali

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
Mlekari povukli blokade sa više mesta na Ibarskoj magistrali

Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja obustavilo je sinoć dvadesetčetvoročasovne blokade Ibarske magistrale u mestu Konarevu i kružnog toka u Zaklopači na putu Kraljevo - Vrnjačka Banja, prenosi RTS.

Kako se navodi, iz udruženja su rekli da danas neće biti ni blokade na kružnom toku u Vitanovcu na putu Kraljevo-Kragujevac, a blokadu su nastavili samo u mestu Miločaj na Ibarskoj magistrali dok, kako su saopštili, čekaju poziv na sastanak u Vladi na kojem bi, prema njihovim navodima, bio potvrđen dogovor koji su postigli sa šefom kabineta ministra poljoprivrede. Pojedina udruženja poljoprivrednika su, nezadovoljna pre svega stanjem na tržištu mleka, pre tri
Ključne reči

ŠumadijaRTSVrnjačka banjaKraljevoIbarska magistralaKragujevacMlekoPoljoprivredapoljoprivredniciblokademlekari

