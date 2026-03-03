Blokade puteva u Srbiji: Poljoprivrednici preusmerili proteste na podršku pritvorenim kolegama

Newsmax Balkans pre 5 sati
Udruženje proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja prekinulo je blokadu Ibarske magistrale u Konarevu i kružnog toka u Zaklopači. "Naše mleko" nastavlja blokadu u Bogatiću uz podršku poljoprivrednicima u Šapcu, dok je Udruženje stočara Zapadne Srbije obustavilo akcije zbog podrške Zlatku Kokanoviću.

Poljoprivrednici su preusmerili aktivnosti na pružanje podrške pritvorenim kolegama, izjavio je za portal Newsmax Balkans Dragan Filipović iz Udruženja za spas i opstanak stočara Zapadne Srbije. "Prekinuli smo blokadu zato što je prioritet oslobađanje kolege Zlatka Kokanovića, kome je određen pritvor do 30 dana", rekao je Filipović, ističući da poljoprivrednici nisu odustali od blokada, svojih zahteva i borbe za opstanak poljoprivrede. Kako navodi, čekaju odgovor
