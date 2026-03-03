Netanjahu: Neće biti beskrajnog rata sa Iranom

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da SAD i Izrael ne vode "beskrajni rat" protiv Irana i da će operacija biti "brza i odlučna".

"Čujem da ljudi govore da ćete ovde imati beskrajan rat. Nećete imati beskrajan rat jer ovaj teroristički režim u Iranu je na svojoj najslabijoj tački od svog osnivanja. Ovo će biti brza i odlučna akcija", rekao je Netanjahu u intervjuu za Foks njuz. On je ocenio da će američki i izraelski napadi stvoriti uslove za promenu režima u Iranu, dodajući da Teheran generiše većinu problema na Bliskom istoku i da bi njegov pad otvorio put novim mirovnim sporazumima Izraela