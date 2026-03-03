Razbuktavanje rata na Bliskom istoku – Tramp: Prekasno je za pregovore sa Iranom; Izraelska ofanziva u Libanu

RTS pre 53 minuta
Razbuktavanje rata na Bliskom istoku – Tramp: Prekasno je za pregovore sa Iranom; Izraelska ofanziva u Libanu

Amerika i Izrael nastavljaju udare na ciljeve u Iranu i Libanu. Portparol IDF-a rekao je da je u toku "talas opsežnih vazdušnih napada". Donald Tramp ističe da SAD imaju dovoljno oružja na zalihama za "večni“ rat. Si-En-En: Satelitske fotografije pokazuju štetu na iranskom nuklearnom postrojenju u Natancu. Iranski Crveni polumesec navodi da je broj žrtava porastao na 787.

16:27 Iranski ambasador u UN: Nastavićemo da se branimo dok se agresija ne završi Iranski ambasador u Ujedinjenim nacijama Ali Bahreini izjavio je da će Iran nastaviti da se brani sve dok se ne završi agresija na Iran. "Ako se bilo koja baza u susednoj zemlji koristi za napad i invaziju na Iran, to će za nas biti legitimna meta", upozorio je Bahreini u razgovoru sa novinarima u Ženevi, prenosi Al Džazira. On je izrazio sumnju u mogućnost pregovora sa Sjedinjenim
