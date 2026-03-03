Iran: Zatvoren Ormuski moreuz, pretnja napadima na brodove

TEHERAN - Savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je zatvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte, uz upozorenje da će biti napadnut svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem.

Savetnik komandanta IRGC naveo je da će iranske snage gađati sve brodove koji pokušaju da pređu Ormuski moreuz, kao i naftovode "neprijatelja", kao da neće dozvoliti izvoz nafte iz regiona, javlja Al Džazira. "Ormuski moreuz je zatvoren i gađaćemo svaki brod koji pokuša da prođe", poručio je on. Ormuski moreuz, koji kontroliše Iran, predstavlja najvažniju svetsku rutu za transport nafte. Tim plovnim putem, koji povezuje najveće proizvođače nafte u Persijskom zalivu