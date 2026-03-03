Vreme danas: Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, do 19 stepeni

Vremenska prognoza za utorak, 3. mart 2026. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Vreme narednih dana

Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a u brdsko-planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne je moguća kratkotrajna kiša. Vetar slab do umeren i promenljiv. Najniža temperatura od -2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 16 do 19 stepeni. I u glavnom gradu promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uz slab i promenljiv vetar i najnižom temperaturom od 3 do 6, a najvišom oko 18 stepeni. Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do