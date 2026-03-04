Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Sutra pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Beta pre 37 minuta

U Srbiji će sutra ujutru i pre podne biti oblačno, mestimično sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne na severu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od tri do osam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.U Beogradu će ujutru biti oblačno sa slabom kišom, a zatim prestanak padavina i razvedravanje.

Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Narednih dana će jutra biti sveža uz slab prizemni mraz, a tokom dana preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 5. mart:

Osobe sa srčanim i respiratornim obolјenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolјa i nesanica.

(Beta, 04.03.2026)

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Sutra pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Sutra pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Radio sto plus pre 22 minuta
Oglasio se RHMZ: Sledi promena vremena i to već sutra!

Oglasio se RHMZ: Sledi promena vremena i to već sutra!

Telegraf pre 1 sat
Spremite se za dupli vremenski obrt: Meteoropate na udaru, danas do 20 stepeni, a večeras kiša, pad temperature, negde i sneg…

Spremite se za dupli vremenski obrt: Meteoropate na udaru, danas do 20 stepeni, a večeras kiša, pad temperature, negde i sneg, pa novi šok

Blic pre 2 sata
Vreme danas: Sunčano prepodne, potom naoblačenje sa kišom

Vreme danas: Sunčano prepodne, potom naoblačenje sa kišom

Nedeljnik pre 4 sati
Pretežno sunčano, noću moguća kiša – temperatura do 17 stepeni

Pretežno sunčano, noću moguća kiša – temperatura do 17 stepeni

Glas Zaječara pre 4 sati
Odjednom će se naoblačiti! Vremenski obrt kreće već danas, stiže kiša: Zaobići će samo ova 2 dela Srbije

Odjednom će se naoblačiti! Vremenski obrt kreće već danas, stiže kiša: Zaobići će samo ova 2 dela Srbije

Telegraf pre 4 sati
Mart pokazuje lepšu stranu: Sunčano i toplo u Nišu

Mart pokazuje lepšu stranu: Sunčano i toplo u Nišu

Niške vesti pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

„Krnjača nije deponija“: Građani blokiraju Zrenjaninski put 7. marta zbog nerešenih komunalnih problema

„Krnjača nije deponija“: Građani blokiraju Zrenjaninski put 7. marta zbog nerešenih komunalnih problema

Mašina pre 12 minuta
SANU traži reakciju vlade zbog ugroženosti izmeštenog Univerziteta u Prištini

SANU traži reakciju vlade zbog ugroženosti izmeštenog Univerziteta u Prištini

N1 Info pre 21 minuta
Odloženo suđenje sinu Milomira Jaćimovića zbog optužbi za napad na službeno lice

Odloženo suđenje sinu Milomira Jaćimovića zbog optužbi za napad na službeno lice

N1 Info pre 47 minuta
Više država bojkotuje Zimske paraolimpijske igre, bez zastava na otvaranju

Više država bojkotuje Zimske paraolimpijske igre, bez zastava na otvaranju

Insajder pre 31 minuta
Slučaj rektora Madića: Posle pisanja NIN-a doktori nauka u Novom Sadu konačno dobijaju svoje diplome

Slučaj rektora Madića: Posle pisanja NIN-a doktori nauka u Novom Sadu konačno dobijaju svoje diplome

NIN pre 27 minuta