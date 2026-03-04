Vremenska prognoza za četvrtak, 5. mart: Sutra pre podne oblačno i kišovito, popodne razvedravanje

Beta pre 37 minuta

U Srbiji će sutra ujutru i pre podne biti oblačno, mestimično sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Pre podne na severu, a sredinom dana i posle podne i u ostalim krajevima prestanak padavina i razvedravanje.

Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od tri do osam, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.U Beogradu će ujutru biti oblačno sa slabom kišom, a zatim prestanak padavina i razvedravanje.

Najniža temperatura biće od pet do osam, a najviša dnevna oko 17 stepeni.

Narednih dana će jutra biti sveža uz slab prizemni mraz, a tokom dana preovlađivaće sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine sa najvišom temperaturom u većini mesta od 14 do 18 stepeni.

Biometeorološka prognoza za četvrtak, 5. mart:

Osobe sa srčanim i respiratornim obolјenjima mogu osetiti izvesne tegobe usled očekivane biometeorološke situacije. Od meteoropatskih reakcija mogući su umor, glavobolјa i nesanica.

(Beta, 04.03.2026)