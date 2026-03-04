Pretežno sunčano, noću moguća kiša – temperatura do 17 stepeni

Glas Zaječara pre 59 minuta  |  Biometeorološke prilike biće
Pretežno sunčano, noću moguća kiša – temperatura do 17 stepeni

U Srbiji će jutro i pre podne proteći u znaku pretežno sunčanog vremena.

Tokom poslepodneva očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, koje će krajem dana i u noći ka četvrtku mestimično doneti kišu ili kratkotrajne lokalne pljuskove. Suvo vreme zadržaće se u Banatu i na istoku Srbije. Duvaće slab i promenljiv vetar, dok će se temperatura kretati od minus dva do 20 stepeni. U Beogradu će prvi deo dana biti topliji i sunčan, dok se tokom noći očekuje prolazna kiša ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura u prestonici biće
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

Vreme danas: Sunčano prepodne, potom naoblačenje sa kišom

Vreme danas: Sunčano prepodne, potom naoblačenje sa kišom

Nedeljnik pre 1 sat
Mart pokazuje lepšu stranu: Sunčano i toplo u Nišu

Mart pokazuje lepšu stranu: Sunčano i toplo u Nišu

Niške vesti pre 2 sata
Posle sunčanog prepodneva – naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

Posle sunčanog prepodneva – naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

Šabačke novosti pre 2 sata
Posle sunčanog jutra stiže naoblačenje: Uveče moguća kiša, u Sremskoj Mitrovici temperatura do 17 stepeni

Posle sunčanog jutra stiže naoblačenje: Uveče moguća kiša, u Sremskoj Mitrovici temperatura do 17 stepeni

Ozon pre 2 sata
Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

N1 Info pre 3 sata
Pretežno sunčano sa kišom, ali toplo: Temperatura prolećnih do 20 stepeni

Pretežno sunčano sa kišom, ali toplo: Temperatura prolećnih do 20 stepeni

Newsmax Balkans pre 3 sata
Stiže naoblačenje sa kišom Danas do 20 stepeni, a potom se temperatura spušta na nulu; Jedino će u ovom delu zemlje biti suvo…

Stiže naoblačenje sa kišom Danas do 20 stepeni, a potom se temperatura spušta na nulu; Jedino će u ovom delu zemlje biti suvo; Evo šta nas očekuje narednih dana

Dnevnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Banat

Društvo, najnovije vesti »

Profesionalno novinarstvo pod pritiskom nacionalnih podela

Profesionalno novinarstvo pod pritiskom nacionalnih podela

Cenzolovka pre 19 minuta
Gdje je tokom američko-izraelskog rata s Iranom nestalo kritičko novinarstvo

Gdje je tokom američko-izraelskog rata s Iranom nestalo kritičko novinarstvo

Cenzolovka pre 4 minuta
Meštani blokiraju put u selu Ratari zbog izgradnje cementare

Meštani blokiraju put u selu Ratari zbog izgradnje cementare

Mašina pre 41 minuta
Bring the Noize: Befem dodeljuje priznanja za feminističku i žensku borbu

Bring the Noize: Befem dodeljuje priznanja za feminističku i žensku borbu

Mašina pre 4 minuta
ZLF: Lažna dilema biranje strane između imperijalnog rata i autoritarnog režima, osuđujemo oba

ZLF: Lažna dilema biranje strane između imperijalnog rata i autoritarnog režima, osuđujemo oba

Mašina pre 19 minuta