Pretežno sunčano, noću moguća kiša – temperatura do 17 stepeni

U Srbiji će jutro i pre podne proteći u znaku pretežno sunčanog vremena.

Tokom poslepodneva očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada, koje će krajem dana i u noći ka četvrtku mestimično doneti kišu ili kratkotrajne lokalne pljuskove. Suvo vreme zadržaće se u Banatu i na istoku Srbije. Duvaće slab i promenljiv vetar, dok će se temperatura kretati od minus dva do 20 stepeni. U Beogradu će prvi deo dana biti topliji i sunčan, dok se tokom noći očekuje prolazna kiša ili kratkotrajan pljusak. Najviša dnevna temperatura u prestonici biće