200.000 razloga za slavlje: Yettel bank proslavlja 200.000 Bank max korisnika

Yettel Bank dostigla je veliki jubilej – 200.000 korisnika Bank MAX tekućeg računa.

Ovaj važan trenutak obeležen je posebnim promotivnim aktivnostima, pa je tako jubilarni korisnik pored svih Bank MAX pogodnosti ostvario pravo i na iPhone 17 Pro Max. Takođe, šest Apple Watch Series 11 satova dodeljeno je korisnicima koji su se našli neposredno pre i posle 200.000. korisnika. „Ovih 200.000 korisnika su potvrda da smo na pravom putu – dokaz da je moguće rasti brzo, ali graditi dugoročno. Od prvog dana nismo želeli da budemo još jedna banka koja