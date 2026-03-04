Trump u besu preti Španiji i Velikoj Britaniji

Blage i često posredne evropske kritike na račun SAD i Izraela da bombardovanjem Irana proteklih dana krše međunarodno pravo nisu izazvale nikakve reakcije Bele kuće, sve dok pojedini evropski saveznici u okviru NATO-a nisu sprečili američku vojsku da koristi njihove baze za vojnu operaciju "Epski bes".

U toku susreta sa nemačkim kancelarom Friedrichom Merzom ispred kamina u Ovalnom kabinetu, Donald Trump je doživeo pravu erupciju besa zbog odluke zvaničnog Londona i Madrida da Amerikancima uskrate korišćenje svojih baza. U direktnom napadu na evropske zemlje koje ga ne slušaju po pitanju odbrane, američki predsednik zapretio je Španiji uvođenjem trgovinskog embarga, a Ujedinjenom Kraljevstvu prekidom specijalnih odnosa, dok je vidno iznenađen kancelar Merz više