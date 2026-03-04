Trump u besu preti Španiji i Velikoj Britaniji

Bloomberg Adria pre 1 sat  |  Nenad Radičević
Trump u besu preti Španiji i Velikoj Britaniji

Blage i često posredne evropske kritike na račun SAD i Izraela da bombardovanjem Irana proteklih dana krše međunarodno pravo nisu izazvale nikakve reakcije Bele kuće, sve dok pojedini evropski saveznici u okviru NATO-a nisu sprečili američku vojsku da koristi njihove baze za vojnu operaciju "Epski bes".

U toku susreta sa nemačkim kancelarom Friedrichom Merzom ispred kamina u Ovalnom kabinetu, Donald Trump je doživeo pravu erupciju besa zbog odluke zvaničnog Londona i Madrida da Amerikancima uskrate korišćenje svojih baza. U direktnom napadu na evropske zemlje koje ga ne slušaju po pitanju odbrane, američki predsednik zapretio je Španiji uvođenjem trgovinskog embarga, a Ujedinjenom Kraljevstvu prekidom specijalnih odnosa, dok je vidno iznenađen kancelar Merz više
EU će braniti Španiju od SAD-a i Trampa

Forbes pre 50 minuta
Zašto je Španija rekla „ne“ ratu protiv Irana?

Nedeljnik pre 1 sat
(Video) Momenat koji je mnoge zaprepastio: Najmoćniji lider EU "servilno" sedi pored Trampa i ćuti dok on napada evropske…

Blic pre 1 sat
Tramp u besu preti Španiji i Velikoj Britaniji

Bloomberg Adria pre 2 sata
Košta u razgovoru sa Sančezom izrazio solidarnost EU sa Španijom zbog pretnji Trampa

RTV pre 2 sata
Tramp pola sata, Merc tri minuta: Šta je sve rečeno tokom posete nemačkog kancelara Vašingtonu

NIN pre 2 sata
EK izrazila punu solidarnost sa članicama EU nakon Trampove pretnje Španiji

Politika pre 3 sata
BLOG UŽIVO: Izrael pokrenuo novi talas napada na ciljeve u Teheranu, Senat SAD prvi put glasa o ratu s Iranom

Insajder pre 50 minuta
EU će braniti Španiju od SAD-a i Trampa

Forbes pre 50 minuta
Kac: Napad na Iran bio planiran za sredinu godine, pomeren zbog novih saznanja

RTV pre 0 minuta
Pedro Sančez: Čovek koji je rekao ne Trampu

BBC News pre 5 minuta
Obrt: Lovac F/A-18 oborio tri američka aviona F-15E, nove informacije iz Amerike

Aero.rs pre 15 minuta