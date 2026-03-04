Španija demantuje Belu kuću: Naš stav "ne ratu" ostaje jasan

Španija demantuje Belu kuću: Naš stav "ne ratu" ostaje jasan

Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares demantovao je danas navode Bele kuće da će Španija sarađivati sa američkom vojskom.

Alvares je rekao da "nema pojma" o čemu je sekretarka za štampu Bele kuće Karolin Levit govorila tokom brifinga za štampu, te da se stav španske vlade o ratu "nije promenio", piše N1. "Stav španske vlade o ratu na Bliskom istoku, bombardovanju Irana i korišćenju naših baza se uopšte nije promenio... Naš stav 'ne ratu' ostaje jasan i nedvosmislen", rekao je ministar Španije za radio. Juče je predsednik Tramp zapretio da će prekinuti svu trgovinu sa Španijom nakon
