U EU bez problema sa snabdevanjem naftom i gasom, ali postoji zabrinutost

Danas pre 2 sata  |  FoNet
U EU bez problema sa snabdevanjem naftom i gasom, ali postoji zabrinutost

Na teritoriji Evropske unije zasad nema problema u snabdevanju naftom i gasom, ali postoji zabrinutost oko cena energije u slučaju da rat na Bliskom istoku duže traje, javio je danas iz Brisela dopisnik Hine pozivajući se na izvor iz EU. „Nema problema sa bezbednošću snabdevanja, ali cene i posledice sukoba ostaju velika briga.

Trajanje sukoba, štete na energetskoj infrastrukturi u regiji i zatvaranje Ormuskog moreuza odrediće kakve će biti posledice za evropska tržišta”, rekao je zvaničnik EU nakon sastanka radnih grupa za naftu i gas u kojima učestvuju stručnjaci iz zemalja članica i predstavnici Evropske komisije. Zasad nema neposrednog rizika za snabdevanje plinom, skladišta su popunjena na oko 30 odsto. Sjedinjene Države su najveći dobavljač tečnog gasa u Evropi, a na te isporuke ne
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Tema jutra: Gađanjem američkih baza Iran izgubio i ono malo saveznika, Rusija u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi

Tema jutra: Gađanjem američkih baza Iran izgubio i ono malo saveznika, Rusija u pat poziciji, Kina ne može ništa da uradi

N1 Info pre 2 sata
Analiza rata na Bliskom istoku Petra Boškovića

Analiza rata na Bliskom istoku Petra Boškovića

Danas pre 2 sata
Bojazan EU zbog nafte i gasa

Bojazan EU zbog nafte i gasa

Forbes pre 2 sata
Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Savić: Sukob na Bliskom istoku imaće posledice i po ekonomiju Srbije

Nova ekonomija pre 4 sati
Bitka za Ormuz i vreme plača u Iranu

Bitka za Ormuz i vreme plača u Iranu

RTS pre 4 sati
Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo u petak

Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo u petak

Jugmedia pre 6 sati
Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo možda u petak

Sukob na Bliskom istoku imaće posledice po ekonomiju Srbije, prve posledice videćemo možda u petak

Jugmedia pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBliski IstokBriselEUEvropska komisijanafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Potpisan sporazum o promociji EKSPO 2027 kroz mrežu dijaspore

Potpisan sporazum o promociji EKSPO 2027 kroz mrežu dijaspore

Danas pre 2 minuta
Fond PIO objavio vest za radnike i penzionere: Ako imate inostrani radni staž, evo kako do lakše do pravne pomoći

Fond PIO objavio vest za radnike i penzionere: Ako imate inostrani radni staž, evo kako do lakše do pravne pomoći

Dnevnik pre 22 minuta
Sve kreće u martu: Šta se seje sad, a koje greške skupo koštaju

Sve kreće u martu: Šta se seje sad, a koje greške skupo koštaju

Dnevnik pre 2 minuta
MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe monopolskog položaja

MOL prijavio Janaf Europskoj komisiji zbog zlouporabe monopolskog položaja

SEEbiz pre 17 minuta
Beograd je u martu ponovo automobilski epicentar: Stižu premijere i najnoviji modeli

Beograd je u martu ponovo automobilski epicentar: Stižu premijere i najnoviji modeli

B92 pre 17 minuta