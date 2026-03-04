Bitka za Ormuz i vreme plača u Iranu

Američki predsednik Donald Tramp obećao je oružanu pratnju tankerima čiji su vlasnici voljni da prođu kroz Ormuski tesnac, nedugo pošto je Republikanska garda objavila da ima "potpunu kontrolu" nad ovim pomorskim putem. Istovremeno, stotine, u crne marame zavijenih žena, stajale su oko sveže iskopanih grobnica u Minabu i Lamerdu, gde je u razmaku od nekoliko dana, stradalo bezmalo 200 devojaka - odbojkašica i učenica lokalne ženske škole. U Teheranu su gotovo završene pripreme za početak sahrane verskog

Gađali smo deset teretnih brodova, obznanila je iranska Revolucionarna garda, koja tvrdi da je, od danas u podne, preuzela potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom, kojim prolazi petina ukupne svetske trgovine energentima. Odmah zatim, američki predsednik Donald Tramp ponudio je oružanu pratnju i političke garancije brodovlasnicima voljnim da plovila proteraju kroz tesnac koji spaja Persijski i Omanski zaliv. "Ukoliko bude potrebe, ratna mornarica SAD će, u