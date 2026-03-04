Ormuz gotovo stao: Pomorski saobraćaj pao više od 95 odsto

Saobraćaj kroz ključni pomorski prolaz Ormuskog moreuza gotovo je potpuno stao usred rata između SAD, Izraela i Irana.

U utorak su primećena samo dva broda za rasuti teret i jedan manji kontejnerski brod kako prolaze ovim plovnim putem. Sva tri su napuštala Persijski zaliv, a nijedan nije ulazio. Moreuz je praktično uronio u digitalnu maglu. Ometanje signala i masovno isključivanje transpondera za prijavljivanje pozicije otežali su satelitsko praćenje i učinili nadzor nad saobraćajem kroz ovaj prolaz znatno težim. Ipak, razumevanje toga šta se, ako išta, kroz njega kreće - ključno