Bojazan EU zbog nafte i gasa

Forbes pre 4 sati  |  Agencije
Na teritoriji Evropske unije zasad nema problema u snabdevanju naftom i gasom, ali postoji zabrinutost oko cena energije u slučaju da rat na Bliskom istoku duže traje, javio je danas iz Brisela dopisnik Hine pozivajući se na izvor iz EU. „Nema problema sa bezbednošću snabdevanja, ali cene i posledice sukoba ostaju velika briga.

Trajanje sukoba, štete na energetskoj infrastrukturi u regiji i zatvaranje Ormuskog moreuza odrediće kakve će biti posledice za evropska tržišta”, rekao je zvaničnik EU nakon sastanka radnih grupa za naftu i gas u kojima učestvuju stručnjaci iz zemalja članica i predstavnici Evropske komisije. Zasad nema neposrednog rizika za opskrbu plinom, skladišta su popunjena na oko 30 odsto. Sjedinjene Države su najveći dobavljač tečnog kasa u Evropi, a na te isporuke ne
Evropska UnijaIranBliski IstokBriselEUEvropska komisijanaftagas

