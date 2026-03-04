U Knjaževcu ipak proglašena lista SNS

Danas pre 1 sat  |  Mladen Ilić
U Knjaževcu ipak proglašena lista SNS

Iako se još od raspisivanja lokalnih izbora u deset opština Srpska napredna stranka hvalila svojom organizacijom ali isticala i da neće biti laka borba ni u jednoj opštini, u utorak se zapravo desila stvar koja ide u prilog toj proceni – oborena je lista „Aleksandar Vučć – Knjaževac, naša porodica“.

Koalicija oko SNS-a u Knjaževcu je listu predala samo dva dana nakon raspisivanja izbora, i pohvalila se skupljanjem 1200 potpisa od potrebnih 300. “Opštinskoj izbornoj komisiji u Knjaževcu predata je izborna lista „Aleksandar Vučić – Knjaževac, naša porodica!“ za lokalne izbore koji će biti održani 29. marta. Listu je potpisima podržao 1.281 birač, čime je ispunjen i premašen zakonom propisan broj potpisa za kandidaturu”, napisali su iz Knjaževačkog SNS-a na
