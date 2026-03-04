"Samo jedna raketa je stigla do tla" Emirati objavili koliko su od početka rata presreli projektila i dronova

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je od početka američko-izraelskog sukoba sa Iranom lansirano 186 raketa ka njihovoj teritoriji, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane te zemlje.

Portparol ministarstva, brigadni general Abdul Naser Mohamed Al-Humaidi, rekao je da je samo jedna raketa pala na teritoriju UAE. Protivvazdušna odbrana presrela je 172 rakete, dok je 13 palo u more. UAE su takođe otkrili 812 iranskih dronova koji su se kretale ka zemlji, od kojih je 57 palo na teritoriju Emirata. Preostalih 755 dronova presrela je protivvazdušna odbrana. Pored toga, osam krstarećih raketa je otkriveno i uništeno. Tri osobe su poginule u UAE od