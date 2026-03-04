Vremenska prognoza za 4. mart: Skok temperature, biće skoro 20 stepeni

Mondo pre 2 sata  |  Aleksandar Blagić
Vremenska prognoza za 4. mart: Skok temperature, biće skoro 20 stepeni

Prema vremenskoj prognozi za sredu 4. mart 2026. godine, biće oblačno i hladnije rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus jedan do četiri stepena.

Maksimalna dnevna od 13 do 19 stepeni. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći pojačan vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 14 stepeni. Jutarnja će biti oko nula stepeni. Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 5. mart, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo. Najniža temperatura od minus jedan do tri stepena, a najviša od 12 do 16 stepeni. Prema
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

N1 Info pre 19 minuta
Pretežno sunčano sa kišom, ali toplo: Temperatura prolećnih do 20 stepeni

Pretežno sunčano sa kišom, ali toplo: Temperatura prolećnih do 20 stepeni

Newsmax Balkans pre 29 minuta
Stiže naoblačenje sa kišom Danas do 20 stepeni, a potom se temperatura spušta na nulu; Jedino će u ovom delu zemlje biti suvo…

Stiže naoblačenje sa kišom Danas do 20 stepeni, a potom se temperatura spušta na nulu; Jedino će u ovom delu zemlje biti suvo; Evo šta nas očekuje narednih dana

Dnevnik pre 29 minuta
Sunčano jutro, uveče stiže kiša: Temperatura do 20 stepeni

Sunčano jutro, uveče stiže kiša: Temperatura do 20 stepeni

Glas juga pre 4 minuta
Danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni

Danas sunčano i toplo, temperatura do 20 stepeni

Glas Zapadne Srbije pre 9 minuta
Preko dana sunčano, krajem dana kiša, temperature do 20 stepeni

Preko dana sunčano, krajem dana kiša, temperature do 20 stepeni

RTV pre 1 sat
Tokom dana sunčano, krajem dana kiša - temperatura do 20 stepeni

Tokom dana sunčano, krajem dana kiša - temperatura do 20 stepeni

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBanatVremenska prognoza

Društvo, najnovije vesti »

Avion sa evakuisanim građanima sa Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

Avion sa evakuisanim građanima sa Bliskog istoka sleteo noćas u Beograd

N1 Info pre 24 minuta
Sever: Srbija svake godine u sve lošijem položaju, ne vidimo konkretan odgovor EU kako zaustaviti ugrožavanje slobode medija

Sever: Srbija svake godine u sve lošijem položaju, ne vidimo konkretan odgovor EU kako zaustaviti ugrožavanje slobode medija

N1 Info pre 14 minuta
Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

Posle sunčanog prepodneva - naoblačenje, a uveče i kiša, temperatura do 20 stepeni

N1 Info pre 19 minuta
Seminar "Računarske nauke, veštačka inteligencija i društvo" održan u Odseku Pirot

Seminar "Računarske nauke, veštačka inteligencija i društvo" održan u Odseku Pirot

Plus online pre 34 minuta
(Foto) Državljani Srbije i okolnih zemalja, evakuisani iz Izraela, stigli u Beograd avionom Er Srbije iz Šarm el Šeika

(Foto) Državljani Srbije i okolnih zemalja, evakuisani iz Izraela, stigli u Beograd avionom Er Srbije iz Šarm el Šeika

Newsmax Balkans pre 4 minuta