Iran upozorava: Izraelske ambasade širom sveta biće mete ako ambasada u Bejrutu bude napadnuta

Nedeljnik pre 31 minuta
Iran upozorava: Izraelske ambasade širom sveta biće mete ako ambasada u Bejrutu bude napadnuta

Portparol Oružanih snaga Irana, brigadni general Abolfazl Šekarči, izjavio je danas da će, ukoliko dođe do napada Izraelske vojske na ambasadu Irana u Libanu, Teheran uputiti odlučan odgovor, uključujući i gađanje izraelskih ambasada širom sveta, objavila je agencija Tasnim.

Šekarči je, kako navodi ova novinska agencija, naglasio da je Iran, uprkos posedovanju značajnih kapaciteta, pokazao uzdržanost iz poštovanja prema međunarodnim obzirima i svojim diplomatskim odnosima sa zemljama širom sveta. “Bacićemo Izrael i SAD na kolena” “Osim prema Sjedinjenim Državama i izraelskom režimu, Iran ne gaji neprijateljstvo niti je u sukobu sa bilo kojom drugom nacijom”, naveo je Šekarči, i dodao da će “bez sumnje preduzeti recipročne mere” ukoliko
