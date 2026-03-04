Fudbaleri Vulverhemptona nadigrali Liverpul

Vulverhempton je vezao drugu pobedu zarednom, ukupno treću u sezoni, ali je ostao na poslednjoj, 20. poziciji na tabeli sa 16 bodova

VULVERHEMPTON – Fudbaleri Vulverhemptona pobedili su večeras na svom terenu Liverpul rezultatom 2:1 u meču 29. kola Premijer lige. Domaći tim je poveo golom Rodriga Gomeša u 78. minutu, a Mohamed Salah je pet minuta kasnije pogodio za izjednačenje. Vulverhempton je do pobede došao pogotkom Andrea u 90+4. minutu. Dva kluba će se ponovo sastati za tri dana, kada će Vulverhempton dočekati Liverpul u osmini finala FA kupa. Liverpul je prekinuo niz od tri uzastopne