Ministar Glamočić tvrdi da je dijalog tek sada počeo, poljoprivrednici nezadovoljni razgovorima u Vladi

RTS pre 1 sat
Ministar Glamočić tvrdi da je dijalog tek sada počeo, poljoprivrednici nezadovoljni razgovorima u Vladi

Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je, posle razgovora sa predstavnicima poljoprivrednika nezadovoljnih cenom mleka, da je konačno počeo pravi dijalog, odvojen od politike. Međutim, poljoprivrednici tvrde da nisu zadovoljni razgovorima u Vladi, i da se nije došlo do rešenja.

Glamočić izjavio je da je na sastanku sa poljoprivrednicima postignut konkretan odgovor da nekoliko mlekara koje su smanjile otkupne cene povećaju cenu otkupa mleka za pet dinara. "To su Kraljevačka mlekara, jastrebački Eko biser, Mlekara Lazar Blace i još nekoliko manjih mlekara. Najvažnije je da su obećale da će podići onima koji su najugroženiji cenu za pet dinara", naveo je Glamočić. On je dodao da Srbija ima najveće posticaje u tom sektoru u svetu i da su se
