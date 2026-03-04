Putin sa Sijartom: Rusija ostaje pouzdan dobavljač energenata

Predsednik Rusije Vladimir Putin sastao se u Kremlju sa ministrom spoljnih poslova Mađarske Peterom Sijartom sa kojim je razgovarao o saradnji u oblasti energetike.

Putin je na početku sastanka izjavio da su odnosi između Rusije i Mađarske stabilni i da se pozitivno razvijaju. Takođe je naveo da Moskva zna za napore mađarskog ministra spoljnih poslova u održavanju dinamike u odnosima između Rusije i Mađarske, „bez obzira na poznate poteškoće“. Ruski predsednik naglasio je da Rusija ostaje pouzdan dobavljač energenata. On je rekao da Mađarska ne može a da ne bude zabrinuta zbog situacije na globalnom i evropskom tržištu gasa i