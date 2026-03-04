[ANALIZA] Da li je PVO Kuvajta oborila tri američka borbena aviona F-15E?

Tango Six pre 30 minuta  |  Zoran Vukosavljević
Da li će se ponovo ispostaviti da je, u 21. veku, u ratovima koje su vodili, najveći protivnik američke avijacije njihov sistem PVO Patriot? Najdramatičniji događaj novog rata Sjedinjanih Američkih Država, bar do sada, svakako je obaranje čak tri američka borbena aviona F-15E iznad Kuvajta.

Brzo su se pojavili snimci i izjave, kako nadležnih u Kuvajtu, tako i u SAD-u. Odmah se počelo sa tvrdnjama da su u pitanju obaranja nastala usled „prijateljske vatre“. Prema raspoloživim snimcima teško je sa sigurnošću tvrditi, ali imajući u vidu da su prethodnih dana kuvajtski „Patriotski“ raketaši bili prilično aktivni, sasvim je moguće da su za bar dva od tri obaranja pomenutih F-15E odgovorne baterije kuvajtskih Patriota. Druga mogućnost je i dejstvo
