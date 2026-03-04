Pogođen konzulat SAD u Dubaiju, Iran izabrao novog ajatolaha, Makron poslao nosač aviona: Šta se desilo juče?

GORI BLISKI ISTOK! UAE razmatraju napad na Iran, Tramp protiv Reze Pahlavija, pogođen konzulat SAD u Dubaiju

Telegraf.rs i ovog jutra sumira najvažnije događaje iz sveta koji su obeležili prethodni dan. Četvrti dan rata na Bliskom istoku: Požar u američkoj ambasadi u Rijadu nakon napada dronom. Iran zatvorio Ormuski moreuz, ostao je "zarobljen" ogroman broj brodova u Zalivu. Pogođena najveća luka u Omanu.SAD zatvorile ambasade u Rijadu i Kuvajtu. Pogođen predsednički kompleks u Teheranu. Tramp rekao da bi ratovi mogli da traju zauvek, te da SAD imaju dovoljno oružja u