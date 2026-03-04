Pogođen konzulat SAD u Dubaiju, Iran izabrao novog ajatolaha, Makron poslao nosač aviona: Šta se desilo juče?

Telegraf pre 2 sata  |  LNG
Pogođen konzulat SAD u Dubaiju, Iran izabrao novog ajatolaha, Makron poslao nosač aviona: Šta se desilo juče?

GORI BLISKI ISTOK! UAE razmatraju napad na Iran, Tramp protiv Reze Pahlavija, pogođen konzulat SAD u Dubaiju

Telegraf.rs i ovog jutra sumira najvažnije događaje iz sveta koji su obeležili prethodni dan. Četvrti dan rata na Bliskom istoku: Požar u američkoj ambasadi u Rijadu nakon napada dronom. Iran zatvorio Ormuski moreuz, ostao je "zarobljen" ogroman broj brodova u Zalivu. Pogođena najveća luka u Omanu.SAD zatvorile ambasade u Rijadu i Kuvajtu. Pogođen predsednički kompleks u Teheranu. Tramp rekao da bi ratovi mogli da traju zauvek, te da SAD imaju dovoljno oružja u
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Više od 9.000 Amerikanaca se bezbedno vratilo kući sa Bliskog istoka; Naloženo napuštanje Pakistana, Jordana, Kipra

Više od 9.000 Amerikanaca se bezbedno vratilo kući sa Bliskog istoka; Naloženo napuštanje Pakistana, Jordana, Kipra

RTV pre 1 sat
Pogođen američki konzulat u Dubaiju, u Iranu više od hiljadu mrtvih od početka rata

Pogođen američki konzulat u Dubaiju, u Iranu više od hiljadu mrtvih od početka rata

Južne vesti pre 1 sat
Tramp: Sada je prekasno za razgovor sa Irancima

Tramp: Sada je prekasno za razgovor sa Irancima

Politika pre 1 sat
Rat na Bliskom istoku: Poremećena trgovina naftom, brojne zemlje pokušavaju da evakuišu svoje građane

Rat na Bliskom istoku: Poremećena trgovina naftom, brojne zemlje pokušavaju da evakuišu svoje građane

Danas pre 1 sat
Tramp: Više od 9.000 Amerikanaca se bezbedno vratilo kući sa Bliskog istoka

Tramp: Više od 9.000 Amerikanaca se bezbedno vratilo kući sa Bliskog istoka

Politika pre 1 sat
Haotično povlačenje američkih diplomatskih kadrova sa Bliskog istoka stvorilo novu krizu za Trampovu administraciju

Haotično povlačenje američkih diplomatskih kadrova sa Bliskog istoka stvorilo novu krizu za Trampovu administraciju

Danas pre 9 sati
Izrael gađao predsedničku rezidenciju u Teheranu, Tramp: ‘Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek’

Izrael gađao predsedničku rezidenciju u Teheranu, Tramp: ‘Imamo dovoljno oružja da ratujemo zauvek’

Danas pre 14 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IranLibanIzraelBliski IstokHezbolahAmerička ambasadaKiparDubaiTeheranVelika BritanijaRusijaKuvajtDronDonald TrampEmanuel MakronpožarFrancuskaUaenosac avionavitkofmoreuzel menčorat u iranu

Svet, najnovije vesti »

Zemljotres jačine 4,5 stepeni registrovan na Siciliji

Zemljotres jačine 4,5 stepeni registrovan na Siciliji

Insajder pre 2 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB Novi talas napada IDF-a na Hezbolah u Bejrutu; IRGC: Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

BLISKOISTOČNI SUKOB Novi talas napada IDF-a na Hezbolah u Bejrutu; IRGC: Imamo potpunu kontrolu nad Ormuskim moreuzom

RTV pre 12 minuta
Izraelski ministar: „Svako koga Iran izabere za vrhovnog vođu biće meta“

Izraelski ministar: „Svako koga Iran izabere za vrhovnog vođu biće meta“

Serbian News Media pre 2 minuta
Iran objavio da počinje sahrana Ali Hamneija: Stanovništvo pozvano da se oprosti od vrhovnog vođe u narednih 3 dana u centru…

Iran objavio da počinje sahrana Ali Hamneija: Stanovništvo pozvano da se oprosti od vrhovnog vođe u narednih 3 dana u centru Teherana

Nedeljnik pre 2 minuta
Iranski ambasador za RTS: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

Iranski ambasador za RTS: Nije izabran novi ajatolah, sa Amerikancima više nećemo pregovarati

RTS pre 12 minuta