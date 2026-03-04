Španski premijer ponovo udario na Trampa: Igra ruski rulet sa sudbinama miliona ljudi

Večernje novosti pre 26 minuta
ŠPANSKI premijer Pedro Sančez danas se ponovo usprotivio napadu na Iran koji su sprovele Sjedinjene Američke Države i Izrael, upozoravajući da te dve zemlje igraju „ruski rulet“ sa životima miliona ljudi.

Foto: Veštačka inteligencija Sančez je progovorio nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da će prekinuti trgovinu sa Madridom zbog njegovog stava o sukobu. „Ovako počinju velike katastrofe čovečanstva... Ne možete igrati ruski rulet sa sudbinom miliona ljudi“, rekao je Sančez u televizijskom obraćanju naciji. Tenzije između dva NATO saveznika porasle su nakon što je Sančez osudio američko i izraelsko bombardovanje Irana, nazvavši ga nepromišljenim i
Ključne reči

NATOIranIzraelMadridDonald TrampŠpanijasadpedro sančezrat u iranu

