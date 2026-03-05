Rojters: Ciljevi Trampa i Netanjahua u Iranu nisu skroz isti, hoće li njihov savez opstati?

Danas pre 56 minuta  |  Beta
Rojters: Ciljevi Trampa i Netanjahua u Iranu nisu skroz isti, hoće li njihov savez opstati?

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu konačno ima priliku da sruši iranski režim, što je njegov krajnji cilj već dugi niz godina, ali njegova nepokolebljiva saglasnost sa američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump) rizikuje da bude na probi ako sukob dugo traje, ocenila je britanska agencije Rojters () na svom sajtu.

Ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, koji nisu baš skroz isti u skladu sa izjavama dvojice lidera, sigurno će se dalje razvijati u narednim nedeljama. Kada su pokrenuli zajedničku kampanju bombardovanja Irana u subotu ujutru, Tramp i Netanjahu su potvrdili da im je cilj pad verskog režima. Dva dana kasnije, u obraćanju u Beloj kući, prvom od početka sukoba, američki predsednik više nije smatrao svrgavanje iranske vlade svojim glavnim prioritetom,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Eksplozije u Dohi, oboreni iranski bombarderi! "Zapamtite moje reči, Amerika će gorko zažaliti": Hitna evakuacija kod američke…

Eksplozije u Dohi, oboreni iranski bombarderi! "Zapamtite moje reči, Amerika će gorko zažaliti": Hitna evakuacija kod američke ambasade, sirene zavijaju Jerusalimom

Blic pre 6 minuta
U poslednja dva dana ubili smo hiljade Iranaca: Izrael nastavio sa žestokim napadima, Amerika im pruža pomoć

U poslednja dva dana ubili smo hiljade Iranaca: Izrael nastavio sa žestokim napadima, Amerika im pruža pomoć

Mondo pre 5 minuta
Sukobi na Bliskom istoku – Izrael gađao ciljeve u Iranu i Libanu, Teheran preti udarima na izraelski nuklearni kompleks

Sukobi na Bliskom istoku – Izrael gađao ciljeve u Iranu i Libanu, Teheran preti udarima na izraelski nuklearni kompleks

RTS pre 41 minuta
Rojters: Da li će savez Tramp-Netanjahu opstati u slučaju dugotrajnog sukoba

Rojters: Da li će savez Tramp-Netanjahu opstati u slučaju dugotrajnog sukoba

Beta pre 1 sat
Izrael: Hospitalizovano 199 povređenih osoba u sukobu sa Iranom za poslednja 24 sata

Izrael: Hospitalizovano 199 povređenih osoba u sukobu sa Iranom za poslednja 24 sata

RTV pre 56 minuta
Rojters: Da li će savez Tramp-Netanjahu opstati u slučaju dugotrajnog sukoba

Rojters: Da li će savez Tramp-Netanjahu opstati u slučaju dugotrajnog sukoba

Nova pre 1 sat
Tramp o operaciji vojske SAD u Iranu: Dajem ocenu 15 od 10

Tramp o operaciji vojske SAD u Iranu: Dajem ocenu 15 od 10

NIN pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelRojtersDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Sijarto: Mađarska neće dozvoliti da bude uvučena u rat u Ukrajini

Sijarto: Mađarska neće dozvoliti da bude uvučena u rat u Ukrajini

Insajder pre 36 minuta
Politiko: Ukrajinske nade u ubrzano članstvo u Evropskoj uniji doživele su ozbiljan udarac

Politiko: Ukrajinske nade u ubrzano članstvo u Evropskoj uniji doživele su ozbiljan udarac

N1 Info pre 16 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova RS: Semafor - saveti za putovanja

Ministarstvo spoljnih poslova RS: Semafor - saveti za putovanja

Plus online pre 11 minuta
Evropa pod pritiskom, ključne trazitne rute zagušene: Da li će konflikt u Iranu izazvati energetsku krizu na Zapadu?

Evropa pod pritiskom, ključne trazitne rute zagušene: Da li će konflikt u Iranu izazvati energetsku krizu na Zapadu?

Euronews pre 16 minuta
U ruskim napadima u Harkovskoj oblasti povređeno 12 civila

U ruskim napadima u Harkovskoj oblasti povređeno 12 civila

RTV pre 1 minut