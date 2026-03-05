Rojters: Ciljevi Trampa i Netanjahua u Iranu nisu skroz isti, hoće li njihov savez opstati?

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu konačno ima priliku da sruši iranski režim, što je njegov krajnji cilj već dugi niz godina, ali njegova nepokolebljiva saglasnost sa američkim predsednikom Donaldom Trampom (Trump) rizikuje da bude na probi ako sukob dugo traje, ocenila je britanska agencije Rojters () na svom sajtu.

Ciljevi Izraela i Sjedinjenih Američkih Država, koji nisu baš skroz isti u skladu sa izjavama dvojice lidera, sigurno će se dalje razvijati u narednim nedeljama. Kada su pokrenuli zajedničku kampanju bombardovanja Irana u subotu ujutru, Tramp i Netanjahu su potvrdili da im je cilj pad verskog režima. Dva dana kasnije, u obraćanju u Beloj kući, prvom od početka sukoba, američki predsednik više nije smatrao svrgavanje iranske vlade svojim glavnim prioritetom,