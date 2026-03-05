Đedović Handanović: Srbija dobro snabdevena, građani nemaju razloga za brigu zbog rasta cena nafte

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da je situacija na globalnom tržištu nafte složena zbog sukoba na Bliskom istoku, ali je istakla da je Srbija dobro snabdevena naftnim derivatima i da građani nemaju razloga za zabrinutost zbog eventualnih poremećaja.

Ona je naglasila da je cena nafte porasla sa oko 62 dolara po barelu na 84–85 dolara, što predstavlja značajan skok u relativno kratkom periodu. Ministarka je dodala da će država preduzeti sve potrebne mere kako bi se sprečio nagli rast cena i zaštitili građani. Đedović Handanović je podsetila da su zalihe naftnih derivata u poslednje tri godine povećane sa 33 na oko 50 dana prosečne potrošnje, sa ciljem da se do kraja godine dostigne nivo od 70 dana. Najviše se