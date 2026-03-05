Uhapšeno devet ljudi osumnjičenih za krijumčarenje više od 70 migranata

Insajder pre 38 minuta
Uhapšeno devet ljudi osumnjičenih za krijumčarenje više od 70 migranata

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su devet osoba zbog sumnje da su kao organizovana kriminalna grupa tokom 2025. godine omogućili nedozvoljen tranzit za više od 70 migranata od Beograda do Subotice, sa ciljem njihovog ilegalnog prelaska državne granice između Srbije i Mađarske, navode se u saopštenju MUP-a.

Akciju su sproveli pripadnici Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, u saradnji sa Policijskom upravom Subotica, a u koordinaciji sa Javnim tužilaštvom za organizovani kriminal u Beogradu, na području Beograda i Subotice. Uhapšeni su A. N. (1979) iz Beograda, za koga se sumnja da je organizator grupe, kao i pripadnici F. A. (1984), K. S. (1986), S. G. (1983) i Č. A. (1985), svi iz Beograda, dok su iz Subotice uhapšeni K. N.
