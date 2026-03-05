Mali: „Dražava će pomoći da građani i privreda manje osete posledice rasta cena energenata“

Ministar finansija Srbije Siniša Mali izjavio je danas da će država pomoći da građani i privreda manje osete posledice rasta cena energenata u svetu, usled rata na Bliskom istoku.

On je novinarima posle obilaska radove na izgradnji Nacionalnog paviljona Srbije na Ekspo kompleksu u Surčinu, rekao da je o mogućim merama za ublažavanje negativnih posledica eventualne energetske krize razgovarao sa predsednikom države Aleksandrom Vučićem. "Razgovorali smo juče tokom dana i sinoć na tu temu. Ne očekujem velike pomake kada je cena derivata u pitanju ove nedelje, jer postoje zalihe koje se troše, ali naredne nedelje to će biti problem zato što je