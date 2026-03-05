BLOG UŽIVO Tri iranska drona pogodila Azerbejdžan: Desetine hiljada putnika zarobljeno na Bliskom istoku, Izrael gađao Hezbolah u Bejrutu

Šestog dana eskalacije sukoba na Bliskom istoku, tenzije između Izraela i Irana dodatno su porasle novim talasom međusobnih napada. Iran je danas lansirao rakete na izraelske i američke vojne baze, dok je izraelska vojska saopštila da je započela veliki talas napada na infrastrukturu u glavnom gradu Irana, Teheranu. Paralelno s tim, izraelske snage pokrenule su i nove operacije protiv proiranske grupe Hezbolah u Libanu, čime se sukob dodatno širi i komplikuje bezbednosnu situaciju u regionu.

Dok borbe traju, pojedine države pokušavaju da ublaže posledice krize za civile i strane državljane. Ministar spoljnih poslova Omana, Badr el-Busaidi, saopštio je da njegova zemlja sarađuje sa državama širom sveta kako bi organizovala povratak stranaca koji su zbog sukoba ostali blokirani na Bliskom istoku. Nakon što je Katar ervejz najavio obnovu letova iz Muskata, glavnog grada Omana, očekuje se da će ovaj aerodrom postati jedna od ključnih tačaka za evakuaciju