Čizmom po seljaku

Vlasti ostaje da proceni kako da prinudi srpske krave da konkurišu inostranim, a njihovi produkti postanu poželjniji na našem tržištu

Scena u kojoj jedan poljoprivrednik leži na zemlji dok ga policajci udaraju po licu laktovima i pesnicama, a zatim ga gaze čizmama, koja se desila 1. marta u blizini graničnog prelaza Badovinci kod Bogatića, opisuje način na koji vlast rešava agrarnu krizu u Srbiji koju je sama prouzrokovala. Naime, zbog dugogodišnjeg zanemarivanja resora poljoprivrede neznatnim i neplanskim subvencijama, mizernom otkupnom cenom mleka od oko 34 (i nižoj) do 65 dinara po litru, kao