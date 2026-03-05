Pred Novosađanima sunčan i prijatan vikend

Pred Novosađanima je sunčan i prijatan vikend.

U petak će biti pretežno sunčano, uz temperaturu od 1 do 18 stepeni. Vetar slab, umeren, povremeno i jak, severni i severozapadni. I subota će biti pretežno sunčana, a temperatura će se kretati od -1 do 18 stepeni. Nedelja sunčana, bez oblačka. Minimalna temperatura biće 2, a maksimalna 18 stepeni. I ponedeljak i utorak će biti vedri. U ponedeljak će temperatura biti od 4 do 16, a u utorak od 4 do 17 stepeni. Biometeorološka prognoza za petak, 6. mart: Povoljan