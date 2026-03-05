Opozicija Srbije sa zvaničnikom Saveta Evrope o slanju misije na lokalne izbore i stanju u zemlji

Predstavnici opozicionih poslaničkih grupa u srpskom parlamentu rekli su danas generalnom sekretaru Saveta Evrope Alanu Berseu da bi bilo izuzetno važno da ta organizacija pošalje posmatračku misiju da prati predstojeće lokalne izbore u 10 opština, saopštila je Narodna skupština.

Berse je kazao da je pitanje izbora jedna od glavnih tema njegove posete Beogradu i dodao da je neophodno da Kongresu Saveta Evrope bude upućena zvanična pozivnica da pošalje posmatračku misiju na lokalne izbore u Srbiji, raspisane za 29. mart. Zamenik predsednika Stranke slobode i pravde Borko Stefanović rekao je na sastanku da se u Srbiji vrše pritisci na glasače, kupovinom glasova i ucenjivanjem građana zaposlenih u javnom sektoru, navodi se. Takođe je ukazao na