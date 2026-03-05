Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju; Sijarto: Kijev će pre ostati bez novca nego Budimpešta bez nafte

RTS pre 2 minuta
Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju; Sijarto: Kijev će pre ostati bez novca nego Budimpešta bez nafte

Rat u Ukrajini – 1.471. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da bi Moskva mogla odmah obustaviti isporuke gasa Evropi, pre nego što 25. aprila stupi na snagu uredba EU koja zabranjuje uvoz ruskog gasa. Ukrajinski ministar energetike Denis Šmigalj izjavio je da još nije doneta odluka o nastavku rada naftovoda "Družba", kojim je ruska nafta transportovana u Mađarsku i Slovačku. S druge strane, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto naglasio je da je stabilna isporuka ruskog energenta za

Ruska PVO tokom noći uništila 76 ukrajinskih dronova. Protivvazdušna odbrana uništila je 76 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije tokom noći, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Prema rečima guvernera Saratovske oblasti Romana Busargina, tri osobe su povređene u napadima ukrajinskih oružanih snaga. Opširnije Kraće Ruska vojska nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine na više frontova. Ruska avijacija i dronovi uništili su lansere za letelice dugog
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Sijarto: Kijev će pre ostati bez novca nego Budimpešta bez nafte; Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na…

UKRAJINSKA KRIZA: Sijarto: Kijev će pre ostati bez novca nego Budimpešta bez nafte; Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju

RTV pre 22 minuta
Putin oslobodio dvojicu Mađara koji su prisilno regrutovani u Ukrajini

Putin oslobodio dvojicu Mađara koji su prisilno regrutovani u Ukrajini

Politika pre 37 minuta
„Zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU“: Putin „razmišljao naglas“ o najavljenim ograničenjima EU na…

„Zar ne bi bilo bolje da sada prestanemo da snabdevamo EU“: Putin „razmišljao naglas“ o najavljenim ograničenjima EU na kupovinu ruskog gasa

Danas pre 6 sati
"Mađarska ima garancije od Putina"! Ministar Sijarto: Isporuka energenata po nepromenjenim cenama (video)

"Mađarska ima garancije od Putina"! Ministar Sijarto: Isporuka energenata po nepromenjenim cenama (video)

Kurir pre 6 sati
Hitno se oglasio Putin: Rusija bi mogla da obustavi isporuke gasa EU odmah

Hitno se oglasio Putin: Rusija bi mogla da obustavi isporuke gasa EU odmah

Blic pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaNaftovodEUBudimpeštaKijevMađarskanafta

Svet, najnovije vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB - Ne stišavaju se sukobi, razmena vazdušnih udara ne prestaje

BLISKOISTOČNI SUKOB - Ne stišavaju se sukobi, razmena vazdušnih udara ne prestaje

RTV pre 27 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Sijarto: Kijev će pre ostati bez novca nego Budimpešta bez nafte; Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na…

UKRAJINSKA KRIZA: Sijarto: Kijev će pre ostati bez novca nego Budimpešta bez nafte; Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju

RTV pre 22 minuta
Tramp o operaciji vojske SAD u Iranu: Dajem ocenu 15 od 10

Tramp o operaciji vojske SAD u Iranu: Dajem ocenu 15 od 10

RTV pre 2 minuta
Katar evakuiše stanovnike blizu američke ambasade u Dohi

Katar evakuiše stanovnike blizu američke ambasade u Dohi

RTV pre 7 minuta
(Mapa) Evropa u strahu od iranske osvete! Američke baze od Nemačke do Kosova ugrožene: Balkan vrvi od vojske SAD, a evo koja…

(Mapa) Evropa u strahu od iranske osvete! Američke baze od Nemačke do Kosova ugrožene: Balkan vrvi od vojske SAD, a evo koja je u najvećoj opasnosti

Blic pre 2 minuta