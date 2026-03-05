Šmigalj: Odluka o obnovi rada "Družbe" na čekanju; Sijarto: Kijev će pre ostati bez novca nego Budimpešta bez nafte

Rat u Ukrajini – 1.471. dan. Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je da bi Moskva mogla odmah obustaviti isporuke gasa Evropi, pre nego što 25. aprila stupi na snagu uredba EU koja zabranjuje uvoz ruskog gasa. Ukrajinski ministar energetike Denis Šmigalj izjavio je da još nije doneta odluka o nastavku rada naftovoda "Družba", kojim je ruska nafta transportovana u Mađarsku i Slovačku. S druge strane, mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto naglasio je da je stabilna isporuka ruskog energenta za

Ruska PVO tokom noći uništila 76 ukrajinskih dronova. Protivvazdušna odbrana uništila je 76 ukrajinskih dronova iznad ruske teritorije tokom noći, saopštilo je rusko ministarstvo odbrane. Prema rečima guvernera Saratovske oblasti Romana Busargina, tri osobe su povređene u napadima ukrajinskih oružanih snaga. Opširnije Kraće Ruska vojska nastavlja intenzivne napade širom Ukrajine na više frontova. Ruska avijacija i dronovi uništili su lansere za letelice dugog