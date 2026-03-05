Fico: Zelenski prešao sve crvene linije

Vladimir Zelenski prešao je crvene linije svojim pretnjama mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, izjavio je slovački premijer Robert Fico i pozvao Evropsku uniju da se distancira od ovih izjava.

„Zvanično molim sve visoke zvaničnike Evropske unije – predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen, predsednika Evropskog saveta Antonija Koštu i ministarku spoljnih poslova EU Kaju Kalas – da se distanciraju od ovih skandaloznih, ucenjivačkih izjava Vladimira Zelenskog. On je prešao sve crvene linije“, rekao je Fico u video-komentaru objavljenom na društvenim mrežama. Zelenski je u četvrtak zapretio mađarskom premijeru susretom sa ukrajinskim vojnicima zbog