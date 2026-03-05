Ministarstvo spoljnih poslova objavilo semafor za putovanja: Ove države su u crvenoj zoni, ne idite tamo!

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije objavilo je na svom sajtu "Semafor", odnosno savete za putovanja za svaku državu sveta.

Građani pre putovanja na taj način mogu da se informišu o bezbednosnoj situaciji u zemlji u koju planiraju da putuju. Saveti za putovanja klasifikovani su u četiri kategorije - od zelene do crvene, u skladu sa procenom bezbednosnih rizika, odnosno od bezbednog do visokorizičnog, navedeno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova. Na sajtu Ministarstva nalaze se u meniju u kategoriji Građani, zatim preko podmenija Putovanje u inostranstvo, dolazi se do kategorije