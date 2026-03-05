Tramp dobio podršku za rat

Republikanci u američkom Senatu podržali su vojnu kampanju predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa protiv Irana i blokirali rezoluciju o ratnim ovlašćenjima koja ima za cilj da se onemogući nastavak napada na Iran bez odobrenja Kongresa.

Od ukupno 100 senatora 52 su glasala protiv rezolucije o ratnim ovlašćenjima, a 47 za, uglavnom po stranačkoj liniji, pri čemu je skoro svaki republikanac glasao protiv predloga, a skoro svaki demokrata ga je podržao. Sponzori rezolucije o ratnim ovlašćenjima, među kojima je pored demokrata bilo i nekoliko republikanaca, naveli su da je cilj tog predloga da Kongres preuzme odgovornost da objavi rat, kako je navedeno u Ustavu SAD. Protivnici su to odbacili,