Pred novim izborima: Predsednik Kosova nije izabran, skupština raspuštena

Poslanici Skupštine Kosova nisu mogli da se dogovore oko novog predsednika i parlament je raspušten. Aktuelna kosovska predsednica Osmani najavila nove izbore.

BBC News pre 4 sati
Vojsa Osmani gleda u pod u desnoj ruci drži svesku, a desno od nje je zastava Kosova
Mir na političkoj sceni Kosova bio je kratkotrajan.

Skupštinu i vladu Kosovo je konačno dobilo sredinom februara 2026, posle dva ciklusa parlamentarnih izbora 2025.

Ubedljivo najviše glasova na izborima u decembru 2025. dobilaje stranka Samopredeljenje Aljbina Kurtija i on je treći put seo u premijersku fotelju.

Ali je poslanike čekalo novo glasanje - za izbor predsednika Kosova.

Mandat aktuelnoj predsednici Vjosi Osmani ističe 4. aprila, a novog šefa države trebalo je izabrati najkasnije 30 dana pre tog dana.

Poslanici danima nisu mnogli da se usaglase oko predloga kandidata i Osmani je 6. marta raspustila skupštinu, najavljujući nove vanredne palamentarne izbore.

„Rok je jasan - bio je sinoć (5. mart) u ponoć i predsednik ne može biti izabran posle ovog trenutka.

„Poslanici su imali 23 dana da obave ovu ustavnu dužnost, odlučili su da to ne učine. Činjenica da je Skupština odlučila da ne koristi dane ne menja naš Ustav i ne poništava moju dužnost da raspustim ovu Skupštinu koja nije uspela", poručila je Osmani.

Za nominovanje kandidata za predsednika Kosova potrebno je najmanje 30 potpisa poslanika, a sednica za izbor se saziva kada postoje najmanje dva kandidata.

Da bi se izabrao predsednik, u prva dva kruga glasanja potrebno je 80 glasova, a u trećem najmanje 61 od 120 poslanika koliko ih je u skupštini.

U sali 5. marta je bilo 66 poslanika vladajuće koalicije, opozicije nije bilo.

Prethodno je održana i sednica kako bi se razmatrali ustavni amandmani koje je predsednica Osmani podnela za direktno glasanje za predsednika.

Prekinuta je zbog nedostatka kvoruma.

Pogledajte gostovanje Vjose Osmani u televizijskoj emisiji BBC „Hard Tok" (Hardtalk) iz 2021. kada je postala predsednica Kosova

Posle vanrednih parlamentarnih izbora, održanih u decembru 2025. politički savetnik Iljir Deda izjavio je za BBC na srpskom da će od Kurtija zavisiti da li će Osmani ponovo biti predsednica.

„On je dobio jasan legitimitet i nastaviće dosadašnju politiku.

„Opozocione partije će prihvatiti svaku kandidaturu, jer ne bi mogle, usled unutrašnjeg haosa u koji ih je rezultat bacio, da priušte nove izbore koje bi sve izvesnije izgubile", izjavio je Deda.

Osmani je krajem 2025. rekla da želi da se kandiduje za još jedan mandat, ali pokret Samoopredeljenje, koji ju je predložio prvi put, nije pomenuo njeno ime kao kandidata.

Kurti je ranije izjavio da veruje da bi Murat Jašari, sin Rifata Jašarija i član porodice Adema Jašarija, bio odgovarajuća ličnost za mesto predsednika.

Jašari je poručio da nema takve političke ambicije.

U međuvremenu je Samoopredeljenje predložilo aktuelnog ministra spoljnih poslova i dijaspore Gljauka Konjufcu za novog predsednika.

Ni opozicione stranke nisu gledale blagonaklono na Osmani, zbog njene „pristrasnosti u korist vlade“.

Osamnaest godina posle proglašenja nezavisnosti, Kosovo je priznalo oko 100 zemalja. Ipak, tačan broj nije poznat.

Priština navodi brojku od 121 zemlje, a u Beogradu kažu da ih je daleko manje.

Među zemljama Evropske unije koje nisu priznale Kosovo su Španija, Slovačka, Kipar, Grčka i Rumunija, a kada je reč o svetskim silama, to su Rusija, Kina, Brazil i Indija.

Kosovo je od 2008. godine postalo član nekoliko međunarodnih organizacija, kao što su MMF, Svetska banka i FIFA, ali ne i Ujedinjenih nacija.

(BBC News, 03.06.2026)

KosovoParlamentarni izboriIzbori

