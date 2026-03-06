"Ovo je mnogo važnije": Tramp: Ne brinem zbog rasta cena benzina zbog rata sa Iranom

Blic pre 3 sata
"Ovo je mnogo važnije": Tramp: Ne brinem zbog rasta cena benzina zbog rata sa Iranom

Predsednik Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog rasta cena benzina usled rata sa Iranom.

Naglasio je da je širi kontekst sukoba važniji od trenutnog poskupljenja goriva. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog rasta cena benzina u zemlji zbog rata sa Iranom, navodeći da je taj porast manje važan u odnosu na širi kontekst sukoba. "Nemam nikakve brige zbog toga. One će veoma brzo pasti kada se ovo završi, a ako porastu, rastu, ali ovo je mnogo važnije od malog rasta cena benzina", rekao je Tramp u intervjuu
Evropski indeksi u porastu, investitori ohrabreni usporavanjem cena nafte i gasa

Insajder pre 15 minuta
Mešovito stanje na svetskim tržištima: dolar slabi, akcije i zlato rastu

Bloomberg Adria pre 36 minuta
Cena LNG pala za 20 odsto nakon napada dronovima u Kataru: Evropska skladišta gasa na samo 31 odsto

Telegraf pre 20 minuta
Tramp nema brige: "Ovo je mnogo važnije od rasta cena benzina"

Telegraf pre 1 sat
Rat u Zalivu povećava strahove od energetske krize: Ekonomske sile strepe, potrošači se pripremaju na više cene

Danas pre 3 sata
Nafta bi mogla da skoči i na 150 dolara po barelu! U Srbiji čekamo cene goriva: Rat na Bliskom istoku potresa tržišta (video)…

Blic pre 4 sati
Na jesen poskupljuje gas za domaćinstva kod komšija? Cena na glavnoj evropskoj berzi opasno narasla

Blic pre 10 sati
Mićović: Ako ne bude sirove nafte sledi svetska ekonomska kriza koju će svi osetiti

RTV pre 11 minuta
„Vučićeve izjave izazvale paniku, građani prave zalihe“: Da li će danas gorivo na pumpama poskupeti?

Danas pre 11 minuta
Direktor benzinske stanice: Ako se bude pratio trend rasta cena nafte - biće preskupo, očekujemo mere države

N1 Info pre 11 minuta
Jedna zemlja dobila izuzeće od SAD za kupovinu ruske nafte

Danas pre 6 minuta
Čadež: Austrija traži rešenje za status profesionalnih vozača iz Srbije u EU

Danas pre 1 minut