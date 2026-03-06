"Ovo je mnogo važnije": Tramp: Ne brinem zbog rasta cena benzina zbog rata sa Iranom

Predsednik Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog rasta cena benzina usled rata sa Iranom.

Naglasio je da je širi kontekst sukoba važniji od trenutnog poskupljenja goriva. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da nije zabrinut zbog rasta cena benzina u zemlji zbog rata sa Iranom, navodeći da je taj porast manje važan u odnosu na širi kontekst sukoba. "Nemam nikakve brige zbog toga. One će veoma brzo pasti kada se ovo završi, a ako porastu, rastu, ali ovo je mnogo važnije od malog rasta cena benzina", rekao je Tramp u intervjuu