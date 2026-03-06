"Polećemo za Dubai" Avion "Er Srbije" krenuo po državljane Srbije, oglasio se kapetan (video)

Avion Er Srbije poleteo je iz Beograda ka Dubaiju radi povratka srpskih državljana.

Povratak je organizovalo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije Avion kompanije Er Srbija, kojim će iz Dubaija biti prevezeni državljani Srbije, poleteo je jutros iz Beograda. - Uskoro polazimo za Dubai. Cilj ove akcije je evakuacija naših građana iz Dubaija i zadovoljstvo mi je što nacionalna kompanija uvek stoji uz naše građane - rekao je Kapetan Marko Tasić pred poletanje za Dubai. Povratak u Beograd očekuje se u kasnim večernjim satima. Povratak državljana Srbije