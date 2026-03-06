Vučić danas sa generalnim sekretarom Saveta Evrope

Blic pre 29 minuta
Vučić danas sa generalnim sekretarom Saveta Evrope
Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike Berse boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom. Sastanak Vučića sa Berseom je zakazan u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je pres služba predsednika. Berse boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji tokom koje se sastao sa predsednicom Skupštine Srbije Anom
