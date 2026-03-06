Vučić sa generalnim sekretarom Saveta Evrope: "Srbija ostaje posvećena saradnji sa Savetom Evrope"

Sastanak se održava u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike Berse boravi u dvodnevnoj poseti Srbiji Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa generalnim sekretarom Saveta Evrope Alenom Berseom, sa kojim je razgovarao o reformskim procesima u Srbiji, situaciji u regionu, ali i aktuelnim geopolitičkim tenzijama. - Razgovarali smo o ključnim izazovima sa kojima se danas suočavaju Evropa i svet. Razmenili smo mišljenja o reformskim procesima